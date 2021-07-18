الأهلي المصري بطلا للقارة السمراء للمرة العاشرة في تاريخه

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه على كايزر شيفز.

الشوط الأول كان متوازنا، وكايزر شيفز كان ندّا للنادي الأهلي، واستطاع في أكثر من مناسبة الوصول إلى مرمى الشناوي، لكن التعادل السلبي خيم على أجواء الشوط الأول.

وكانت نقطة التحول في المباراة في آخر دقيقة من الشوط الأول عندما طرد الحكم لاعب كايزر شيفس هابي ماشيين بعد العودة لتقنية الفار، ليدخل الأهلي الشوط الثاني بوجه جديد.

رفاق الشناوي انتظروا فقط ثماني دقائق ليفتتح هداف الفريق محمد الشريف أهداف المباراة، مجدي قفشة أكد وجوده للموسم الثاني على التوالي بهدف في النهائي ليعزز تقدم الأهلي والذي اختتمه عمرو السولية بهدف ثالث.

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