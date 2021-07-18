إنتر ولوغانو يتعادلان في أول تحضيرات الموسم الجديد

تغلب إنتر على لوغانو بركلات الترجيح في مباراة ودية تحضيرية لانطلاق الموسم الجديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وسجل ساندي لوفريتش أول أهداف لوغانو في الدقيقة الثلاثين، وبعد ثماني دقائق عدل دانيلو دي أمبروزيو النتيجة للنيراتزوري، وعزز ميكائيل فاتشينتي النتيجة للوغانو قبل انتهاء الشوط الأول بعشر دقائق، قبل أن يعدل مارتن ساتريانو النتيجة لبطل إيطاليا في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وتعد هذه المواجهة الأولى لإنتر بقيادة المدرب الجديد سيموني إنزاغي الذي يطمح للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، بعدما خلف المدرب أنطونيو كونتي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية