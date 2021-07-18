فرعي بنغازي يكرم بطل التنس محمد العمامي

وسط أجواء احتفالية؛ نظم الاتحاد الفرعي لكرة المضرب بنغازي بملاعب التنس في المدينة الرياضية حفل تكريم للرياضي الواعد محمد صلاح العمامي، وذلك بمناسبة تتويجه بلقب بطولة ليبيا للتنس الأرضي للاعبين تحت سن الثامنة عشر، والتي اختتمت في صبراتة مطلع هذا الشهر

وحضر الاحتفالية رئيس الاتحاد الفرعى للتنس إدريس شوايل وأعضاء الاتحاد كما حضر ممثل عن الجمعية العمومية لنادي النصر، والذي قام بدوره بتكريم الرياضي الذي يمثل النادي في المحافل المحلية وتقديم جائزة له لتفوقه وتحقيقه اللقب

ومن جانب آخر شهدت الاحتفالية تكريم اللاعب محمد سعد الرقيق المتوج بلقب الكبار عام ألفين وتسعة عشر كما تم تكريم المدرب عبد الرحمن العبيدي لمجهوداته المبذولة والتي كانت وراء النتائج المميزة لرياضيي بنغازي خلال البطولات المختلفة.

وعلى الرغم من قلة الإمكانات، خاصة فيما يتعلق بالملاعب والمعدات، فإن الاتحاد الفرعي لكرة المضرب في بنغازي يبذل أقصى ما لديه للارتقاء باللعبة، وإظهارها بالشكل المطلوب، وتحقيق النتائج الإيجابية على مستوى جميع الفئات.

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