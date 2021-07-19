بفوزه على التحدي.. الأهلي بنغازي يضع قدما في رباعي التتويج

أخبار ليبيا 24

وضع الأهلي بنغازي قدما في رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة القدم بعد أن حقق أمس الأحد، فوزا مهما على جاره التحدي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما بملعب شهداء بنينا ضمن الجولة 20 من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الجزارة الوحيد المهاجم جِبْرِيل مرسال “زمرينا” في الدقيقة 14، بمجهود فردي.

وواصل الاهلي تحقيق النتائج المميزة بتحقيق الفوز رقم 17 هذا الموسم والثالث له على التوالي، من جانبه خسر التحدي المباراة العاشرة هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده من النقاط إلى 53 في مقدمة ترتيب المجموعة الأولى، وتجمد رصيد ابناء الصابري عند 22 نقطة في الترتيب السادس.