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“ديلي ميل”: بطل الليجا يقترب من ضمّ لينجارد

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي بصدد التعاقد مع لاعب الوسط جيسي لينجارد خلال الميركاتو الحالي قادمًا من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن بطل الليجا يبحث في التعاقد مع لاعب وسط جديد يعزز تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، وجاء الاختيار ليكون لينجارد كأحد أهداف صفقات الموسم الجديد.

وقدّم اللاعب الإنجليزي مستوياتٍ متميزةً خلال الموسم الماضي في البريمرليج، مع وست هام، الذي أُعير إلى صفوفه، قادمًا من الشياطين الحمر .

وبحسب الصحيفة؛ فإن الروخي بلانكوس يسعون إلى تعويض مغادرة لاعب وسطه ساؤول نيجويز المحتمل إلى برشلونة، بالإضافة إلى انتهاء إعارة لاعب الوسط لوكاس توريرا والعودة إلى أرسنال.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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