“ديلي ميل”: بطل الليجا يقترب من ضمّ لينجارد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي بصدد التعاقد مع لاعب الوسط جيسي لينجارد خلال الميركاتو الحالي قادمًا من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن بطل الليجا يبحث في التعاقد مع لاعب وسط جديد يعزز تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، وجاء الاختيار ليكون لينجارد كأحد أهداف صفقات الموسم الجديد.

وقدّم اللاعب الإنجليزي مستوياتٍ متميزةً خلال الموسم الماضي في البريمرليج، مع وست هام، الذي أُعير إلى صفوفه، قادمًا من الشياطين الحمر .

وبحسب الصحيفة؛ فإن الروخي بلانكوس يسعون إلى تعويض مغادرة لاعب وسطه ساؤول نيجويز المحتمل إلى برشلونة، بالإضافة إلى انتهاء إعارة لاعب الوسط لوكاس توريرا والعودة إلى أرسنال.

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