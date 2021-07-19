كارينو بوستا يُواصل تألّقه.. ويحصد لقب هامبورغ

توّج الإسباني بابلو كارينو بوستا، بلقب بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس، بفوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش، بمجموعتيْن دون ردٍّ، في المباراة النهائية.

وحسم كارينو بوستا المجموعة الأولى بسهولة بست مجموعات مقابل مجموعتيْن، وواصل اللاعب الإسباني سيطرته على أجواء المباراة ليُنهي المجموعة الثانية بستة مقابل أربعة، ضامنًا بذلك حصد اللقب، ومواصلة مشواره الرائع على الأراضي الرملية.

وحقّق كارينو 17 انتصارًا، هذا الموسم، كما وصل إلى نصف نهائي بطولة برشلونة المفتوحة وبطولة مايوركا المفتوحة، فيما خسر كراينوفيتش النهائي الرابع له هذا الموسم، منذ وصوله إلى نهائي بطولة ستوكهولم المفتوحة.

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