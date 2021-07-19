هاميلتون يتوّج بجائزة بريطانيا للمرة الثامنة

تمكن بطل العالم لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، من حصد لقب الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا1؛ ليُعزّز رقمه القياسي بتحقيق اللقب ثماني مرات.

وحقّق هاميلتون اللقب، رغم معاقبته بعشر ثوان، بعد تسببه في حادث في اللفة الأولى أدى إلى خروج منافسه المباشر وصاحب مركز أول المنطلقين الهولندي ماكس فيرستابن خارج السباق، وتجاوز السائق البريطاني منافسه شارل لوكلير سائق فيراري الذي جاء ثانيًا، فيما احتل فالتيري بوتاس المركز الثالث .

وحقق لويس هاميلتون لقبه 99 في مسيرته ضمن سباقات بطولة العالم للفورمولا1، كما حقّق انتصاره الرابع، هذا الموسم.

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