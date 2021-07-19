الأخضر يُمطر شباك الأنوار بسباعية في الممتاز

واصل فريق الأخضر نتائجه الايجابية في الدوري الممتاز بعد أن سجل أعرض نتيجة في هذه النسخة، بفوزه على الأنوار بسبعة أهداف لهدفيْن.

أهداف الأخضر؛ افتتحها عبد الرحمن العمامي، ثم استطاع الأنوار تعديل النتيجة، لكن معتز بوشينة وقّع على ثاني أهداف أخضر البيضاء، قبل أن يضيف أحمد سعد الهدف الثالث، والذي انتهى به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ عاد معتز بوشينة ليحرز الهدف الرابع، ثم أضيف حسن الحاسي الهدف الخامس، بينما جاء الهدف السادس عن طريق على أمادو ، وكان آخر الأهداف للأخضر بتوقيع العمامي.

وتمكن الأنوار من تقليل الفارق بهدف ثانٍ؛ لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة سبعة أهداف لهدفيْن؛ ليستعيد الأخضر المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

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