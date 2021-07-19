قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.. إصابات جديدة بـ”كورونا”

تقرير 218

تتواصل التجهيزات لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد عام من التوقف الإجباري، لتكون العودة مليئة بالحذر والترقب بسبب فيروس “كورونا”.

إرجاء الأولمبياد من العام الحالي وحتى العام المقبل؛ كان واردًا، حتى قبل أسابيع من الموعد المنتظر لانطلاق الألعاب، لكن اللجنة المنظمة شدّدت كل الإجراءات إلى المرحلة الحمراء التي تعدّ الأكبر من ناحية الوضع الصحي في عموم اليابان .

اللجنة المنظمة للحدث العالمي؛ أعلنت غلق ساحة المشجعين المركزية في قلب طوكيو ، وذلك بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، كما تم إلغاء مراسم تتويج الرياضيين بشكل رسمي.

وكانت آخر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، للاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية التشيكي أوندري بيروشيتش؛ بحسب إعلان المسؤولين عن الأولمبياد.

وطمأن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ؛ العالم بأن أولمبياد طوكيو ستكون الأبرز رغم الظروف الاستثنائية والمشاركة العالمية من الرياضيين تعتبر الأكبر في تاريخ الحدث الرياضي .

القرية الأولمبية؛ تبلغ سعتها 17 ألف شخص، لكن عدد المقيمين سيصلون إلى ستة آلاف وسبعمائة شخص، هذا العدد؛ سيتم الوصول إليه في منتصف الألعاب، بداية أغسطس المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية