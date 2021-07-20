أتلتيكو مدريد يفقد خدمات مدافعه “سافيتش” بسبب الإصابة

أعلن أتلتيكو مدريد إصابة مدافعه المونتنيجري، ستيفان سافيتش، في العضلة الرباعية، دون تحديد مدة الغياب المتوّقعة.

وأفاد بطل الليجا، في بيان رسمي، أن “سافيتش” تعرض لإصابة في العضلة الرباعية في الفخذ الأيمن، خلال تدريبات الفريق الأخيرة، التي يخوضها في مدريد؛ استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يُقيّم الطاقم الطبي للروخي بلانكوس وضع المدافع البالغ 30 عامًا، قبل عودته إلى خوض التدريبات؛ تحضيرًا لانطلاق الموسم في 15 أغسطس المقبل.

ويعدّ “سافيتش”، الذي انضمّ إلى أتلتيكو مدريد في 2015 قادمًا من فيورنتينا واحدًا من المساهمين الرئيسين في تتويج الفريق المدريدي بلقب الليجا الموسم الماضي.

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