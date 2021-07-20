ميلان يعلن استعارة “دياز” من ريال مدريد حتى صيف 2023

أعلن ميلان عن استعارة الإسباني الشاب، براهيم دياز، قادمًا من ريال مدريد، لمدة موسميْن بعدما قضى الموسم الماضي مع الفريق، وضمن تأهله إلى دوري الأبطال.

النادي اللومباردي قدم اللاعب، بشكل رسمي، بعد توقيعه العقد الجديد، والذي ينصّ على استعارته حتى صيف 2023، بعد الاتفاق مع ريال مدريد، ليخرج اللاعب الشاب من خيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي عاد لتدريب الريال لتفضّل إدارة الميرينغي خروجه، واستكمال مشواره مع الروسونيري.

ولعب دياز الموسم الماضي 39 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجّل سبعة أهداف إضافةً إلى صناعته أربعة أهداف.

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