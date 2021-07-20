اخبار الرياضة

ميلان يعلن استعارة “دياز” من ريال مدريد حتى صيف 2023

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ميلان عن استعارة الإسباني الشاب، براهيم دياز، قادمًا من ريال مدريد، لمدة موسميْن بعدما قضى الموسم الماضي مع الفريق، وضمن تأهله إلى دوري الأبطال.

النادي اللومباردي قدم اللاعب، بشكل رسمي، بعد توقيعه العقد الجديد، والذي ينصّ على استعارته حتى صيف 2023، بعد الاتفاق مع ريال مدريد، ليخرج اللاعب الشاب من خيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي عاد لتدريب الريال لتفضّل إدارة الميرينغي خروجه، واستكمال مشواره مع الروسونيري.

ولعب دياز الموسم الماضي 39 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجّل سبعة أهداف إضافةً إلى صناعته أربعة أهداف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك