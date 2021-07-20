باخ: القطاع الصحي في اليابان دوره كبير في إقامة الأولمبياد

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بقطاع الصحة في اليابان، إضافةً إلى المتطوعين؛ لدورهم الكبير في إقامة أولمبياد طوكيو وسط الوضع الصحي الصعب الذي يفرضه فيروس كورونا.

وقال باخ: حجم التعقيدات في الفترة الماضية قبل انطلاق الأولمبياد، كان صعبًا للغاية، وإقامة الألعاب الأولمبية رسالةٌ قويةٌ للتضامن والسلام العالمي.

وذكر رئيس اللجنة الأولمبية أنه يدرك حجم الصعوبات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا منذ أكثر من عام، والتي كادت أن تلغي أكبر حدث رياضي على الإطلاق.

وأشار “باخ” إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية سيكون متواجدًا في طوكيو الأربعاء، وسيُلقي خطابًا أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للألعاب.

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