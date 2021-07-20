المدينة يهزم المحلة بثنائية نظيفة

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تغلب فريق المدينة على جاره المحلة بثنائية نظيفة على ملعب طرابلس الدولي في آخر مباريات الجولة 20 للدوري الليبي الممتاز.

تقدم الحواتة بهدف أول سجله المحترف الكاميروني جاكس هامان في الدقيقة 50 وأكمل الواعد المعتصم اللافي ثنائية المدينة في الدقيقة 67.

وهذا الفوز هو الأول لفريق المدينة في آخر 5 جولات والفوز الخامس هذا الموسم بينما فقد المحلة مباراته السادسة هذا الموسم.

وبهذا الفوز تساوى المدينة والمحلة في النقاط برصيد 22 لكل فريق وتقدم المدينة الى المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف وتتراجع المحلة للمركز التاسع.