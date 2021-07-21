“لجنة المسابقات” تصدر قرارها بشأن الدور الرباعي للممتاز

تقرير 218

أمتار قليلة تفصلنا عن المسار النهائي لموسم الدوري الممتاز، مسار ربما كان طويلاً ومليئاً بالأحداث والتوقفات في دور المجموعات وبمرحلتي الذهاب والإياب .

لجنة المسابقات باتحاد الكرة سارعت وقبل انقضاء مباريات دور المجموعات بأسابيع قليلة بوضع النقاط على الحروف لكي تضمن شكل الدور الرباعي للممتاز .. اللجنة حددت الأول من أغسطس المقبل موعداً لبداية الدور الرباعي الذي يتنافس خلاله متصدر ووصيف المجموعتين سوياً فيما وضعت السادس من ذات الشهر موعداً لنهائي الدور الممتاز .

تفاصيل الدور الرباعي وضعت لجنة المسابقات لوضع سيناريوهات محتملة لمواجهات الفرق بين بعضهما في المجموعتين الشرقية والغربية ، ففي حال كان الفريق صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى من ضمن الاتحاد الفرعي بنغازي سيكون الملعب الذي سيحتضن مواجهة الدور الرباعي ملعب شيخ الشهداء في البيضاء أو ملعب مدينة المرج، أما في حال كان الفريق ضمن الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر فإن المواجهة ستكون إما على ملعب شهداء بنينا في بنغازي أو ملعب مدينة المرج ، كما أنه وفي حال جاء الفريق المتصدر من المجموعة الثانية من فرق الاتحاد الفرعي طرابلس سيكون ملعب الاستضافة هو ملعب صبراتة أو ملعب الزاوية .

الحسم في الممتاز سيكون في أغسطس المقبل نظراً لأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تلزم الاتحادات بوضع ممثليها في البطولتين القاريتين دوري الأبطال والكونفدرالية مع نهاية الشهر المقبل بعد تحديدها العاشر من سبتمبر القادم موعداً لإنطلاق البطولات القارية بصورة رسمية .

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