لأول مرة منذ 50 عامًا.. ميلووكي باكس يُتوّج بلقب الـNBA

تُوّج ميلووكي باكس بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين الـNBA، لأول مرة منذ خمسين عامًا، وذلك بعد فوزه على فينكس صنز، بمائة وخمسة مقابل ثمانية وتسعين، في المواجهة السادسة ضمن سلسلة النهائي.

وحقّق ميلووكي باكس فوزه الرابع مقابل خسارتيْن في النهائي؛ ليحسم اللقب قبل المواجهة السابعة، ورغم خسارته أول مواجهتيْن؛ والصعوبة التي واجهته في البداية؛ إلا أنه استطاع بفضل نجمه اليوناني، يانيس أنتيتوكومبو، الذي سجّل خمسين نقطة، وكريس بول الذي سجل 26 نقطة، من حسم المواجهة بفارق سبع نقاط بعد الربع الرابع.

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