بعقد انتقالٍ حرٍ.. إيفرتون يتعاقد مع “تاوسند”

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع الجناح أندروس تاوسند، حتى صيف 2023، وذلك بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس.

وذكر إيفرتون أنه اتفق مع تاوسند الذي خاض تجارب عدة مع أندية البريمرليج، أبرزها توتنهام وكوينز بارك رينجرز إضافة إلى نيوكاسل يونايتد، وشارك في 250 مباراةً، قبل أن يلعب آخر خمسة مواسم مع كريستال بالاس.

ويعدّ تاوسند أول الصفقات التي يبرمها النادي، بقيادة مدربه الجديد الإسباني رافائيل بينيتيز، الذي تعاقد مع التوفيز ليخلف كارلو أنشيلوتي، المنتقل إلى ريال مدريد.

ويستهل الفريق مشواره في الدوري أمام ساوثهامبتون في 14 أغسطس المقبل.

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