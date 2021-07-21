الاتحاد اللييي يحدد مواعيد وملاعب رباعي التتويج

أخبارليبيا24

أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مواعيد و الملاعب التي ستكون مسرحا لمنافسات الدور الرباعي رباعي للتتويج بلقب الدوري الليبي للموسم 2020/2021.

وأوضحت لجنة المسابقات أن مباراة الدور نصف النهائي ستقام في الأول من أغسطس المقبل، وستكون بين متصدر المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية. وسيستقبل المباراة ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، فيما سيكون ملعب بشير جودة بمدينة المرج ملعبا احتياطيا للقاء.

وفي الأول من أغسطس سيواجه أول المجموعة الثانية صاحب الترتيب الثاني في المجموعة الأولى على أرضية ملعب صبراتة، وسيكون الملعب الاحتياطي للقاء هو ملعب مدينة الزاوية.

وفِي ذات السياق كشفت لجنة المسابقات أن المباراة الختامية للدوري الليبي والتي ستحدد اللقب سأكون في السادس من أغسطس المقبل، وفي حال كان طرفي اللقاء النهائي من المنطقة “الشرقية” فسيكون اللقاء على أرضية ملعب بشير جودة بمدينة المرج هو الملعب الأساسي و ملعب درنة هو الاحتياطي.

وإذا تاهل للنهائي فريقين من المنطقة الغربية، فسيكون ملعب اللقاء النهائي ملعب صبراتة فيما سيكون الاحتياطي هو ملعب طرابلس.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة تأهل فريق من المنطفة الشرقية وآخر من المنطقة الغربية لنهائي المسابقة ، فإن الملعب المحدد سيكون مابين ملعبي سرت أو مدينة أوباري.

وفي حالة تعذر إقامة اللقاء في الملعبين، فستقام القرعة بين ملعبي مدينة المرج ومدينة صبراتة.

هذا وضمن الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى وسيتأهل كأول للمجموعة الأولى وتتنافس فرق الأخضر والهلال والنصر على البطاقة الثانية للمجموعة.

وضمن الاتحاد التأهل لرباعي التتويج بعد تصدره المجموعة الثانية و وضمن الأهلي طرابلس التأهل كثاني الترتيب.