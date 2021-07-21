موندو ديبورتيفو: ريال مدريد لايزال يراقب كامافينجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن لاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينجا عاد لحسابات ريال مدريد من جيدد رغم مغادرة زين الدين زيدان .

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن الريال لايزال يتابع لاعب وسط رين الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم المقبل، ويعد اللاعب من أبرز اهتمامات الميرينغي في حقبة المدرب السابق زين الدين زيدان الذي طالب إدارة النادي بالتعاقد معه، ورغم هذا فإن رين طالب الأندية المهتمة بضم كامافينجا بدفع خمسين مليون يورو للظفر بالموهبة الفرنسية .

وبحسب التقرير فإن وكيل اللاعب صاحب الأحدى والعشرين عاماً قد تواصل مع إدارة الريال من أجل اقناع إدارة رين بالتخلي عن اللاعب وعدم تمديد عقده خلال الموسم الجديد .

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