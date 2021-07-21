ممفيس ديباي يباشر تدريباته مع برشلونة

باشر النجم الهولندي ممفيس ديباي أول تدريباته مع برشلونة بقيادة المدرب رونالد كومان قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من تحضيرات الموسم الجديد .

وخاض ديباي تدريباته الأولى عقب تقديمه ووصوله إلى برشلونة حيث التحق بالمجموعة التي تلعب التدريبات بمركز خوان غامبر، يتواجد عدة لاعبين أبرزهم جيرارد بيكيه لكن التدريبات لم تشهد تواجد اللاعبين الذين شاركوا في اليورو وكوبا أميركا .

وكان ديباي قد إنضم إلى برشلونة قادماً من ليون بعقد انتقال حر إضافة إلى سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا والظهير البرازيلي إيمرسون .

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