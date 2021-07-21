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قبل انطلاق أولمبياد طوكيو .. الملولي يتراجع عن الاعتزال

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجع السباح التونسي أسامة الملولي عن قرار الاعتزال الذي أتخذه اليومين الماضيين والانسحاب من المشاركة في أولمبياد طوكيو .

واستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية محرز بوصيان بطل السباحة وتطرق إلى المشاكل التي يعاني منها والحلول التي من شأنها تغليب المصلحة التونسية.

وعقب لقائه برئيس اللجنة الأولمبية التونسية أعلن الملولي مواصلة الدفاع عن ألوان العلم التونسي في الألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد يومين في اليابان كما سيسعى بحسب قوله أن يحقق ميدالية جديدة تعزز تتويجات الراية التونسية في البطولات العالمية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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