قبل انطلاق أولمبياد طوكيو .. الملولي يتراجع عن الاعتزال

تراجع السباح التونسي أسامة الملولي عن قرار الاعتزال الذي أتخذه اليومين الماضيين والانسحاب من المشاركة في أولمبياد طوكيو .

واستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية محرز بوصيان بطل السباحة وتطرق إلى المشاكل التي يعاني منها والحلول التي من شأنها تغليب المصلحة التونسية.

وعقب لقائه برئيس اللجنة الأولمبية التونسية أعلن الملولي مواصلة الدفاع عن ألوان العلم التونسي في الألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد يومين في اليابان كما سيسعى بحسب قوله أن يحقق ميدالية جديدة تعزز تتويجات الراية التونسية في البطولات العالمية .

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