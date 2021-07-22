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البرازيل تستهل أولمبياد طوكيو بالفوز على ألمانيا 4 – 2

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق منتخب البرازيل الفوز على ألمانيا في ثاني أولمبياد على التوالي ، حيث استهل -اليوم الخميس- رحلته للحفاظ على اللقب في أولمبياد طوكيو ، حيث أحرز “ريتشارليسون” ثلاثية في مرمى الألمان وأضاف زميله “باولينيو” هدفا .

تمكنت البرازيل حاملة اللقب من الفوز 4-2 على ألمانيا بعد تجنب انتفاضة متأخرة في المجموعة الرابعة، فسجل ريتشارليسون ثلاثة أهداف خلال 30 دقيقة وكان يجب أن تحسم البرازيل الفوز مبكرا لكنها استقبلت هدفين في الشوط الثاني رغم أن ألمانيا أكملت اللقاء بــ “10” لاعبين منذ الدقيقة 63 لطرد “ماكس أرنولد”.

وضمنت البرازيل الانتصار بهدف باولينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع في تكرار لنهائي نسخة ريو قبل “5” سنوات حين حققت البرازيل أول ذهبية وبنفس الملعب الياباني الذي فازت فيه على ألمانيا في نهائي كأس العالم 2002 م .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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