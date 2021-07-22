تحضيرًا لانطلاق الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يعبر أوجسبورغ ودّيًا

حقّق باريس سان جيرمان الفوز ودّيًا على أوجسبورغ، بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

الفريق الفرنسي؛ تقدم في النتيجة مطلع الدقيقة 62، عن طريق لاعبه الألماني جوليان دراكسلر.

وعدّل فلوريان نايدير ليشنز النتيجة لصالح أوجسبورغ في الدقيقة 66، فيما تكفل جيفري بإضافة الهدف الثاني لصالح باريس بالخطأ في مرمى فريقه.

ويكمل باريس سان جيرمان تحضيراته للموسم الجديد، السبت القادم، عندما يقابل فريق جنوى الإيطالي ودّيًا؛ ليبدأ بعدها موسمه الجديد، بمواجهة ليل، في نهائي السوبر الفرنسي.

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