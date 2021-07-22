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المنتخب المصري يفرض التعادل على نجوم إسبانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل المنتخب المصري لكرة القدم مشواره في أولمبياد طوكيو بتعادل مهم إثر فرضه نتيجة التعادل السلبي على إسبانيا بعد أن استبسل الفراعنة في الدفاع عن مرماهم .

وواجهت منتخب مصر بطل افريقيا منافسا يعج بالنجوم حيث شارك أغلب لاعبيه في تأهل إسبانيا لما قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 هذا الشهر ، منهم “بيدري” و”داني أولمو” و”ميكل أويارزابال” و”إيريك غارسيا” و”باو توريس” و”أوناي سيمون” إضافةً إلى لاعبين بارزين مثل “داني سيبايوس” و”ماركو أسينسيو” و”أوسكار منغيزا”.

ومع كل هذه الأسماء الاسبانية اللامعة صمد “أبناء” المدرب شوقي غريب مستفيدين من دعم الحارس “محمد الشناوي” وقلبي الدفاع “أحمد حجازي” و”محمود حمدي” الملقب بــ “الونش”، المدعوين للمشاركة من اللاعبين فوق السن، وعطلوا خطورة إسبانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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