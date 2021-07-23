الوحدة ونجوم اجدابيا والأنوار يُودّعون الدوري الممتاز

حُسمت أمور الهبوط في المجموعة الأولى بشكل رسمي حيث إن الأنوار ونجوم اجدابيا سيُشاركان رسميا في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

جدلٌ كبيرٌ حدث يوم أمس حول مباراة الأهلي بنغازي والتعاون، والتي فاز فيها الأخير وسط دهشة الجميع، خاصةً أنه كان مهدّدًا بالهبوط، ولكن حصده للنقاط الثلاث أكد رسميًا هبوط الأنوار ونجوم اجدابيا.

ما حدث في مباراة التعاون والأهلي؛ أثار غضب نادي الأنوار الذي أصدر بيانًا طالب فيه اتحاد الكرة بضرورة إيجاد حلول لهذه التجاوزات، كما شهدت مدينة اجدابيا أعمال شغب ليلة البارحة إثر سقوط نجوم اجدابيا.

في المجموعة الثانية؛ غادر فريق الوحدة منافسات دوري الأضواء بعدما تأكد هبوطه عقب خسارته أمام رفيق بنتيجة هدفيْن لهدف، وأحيا رفيق حظوظه بهذا الفوز في البقاء في الممتاز ، حيث ستحسم الأمور بينه وبين الشط في الجولة الأخيرة من الدوري.

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