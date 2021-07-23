طوكيو تبهر العالم في افتتاح الأولمبياد

انطلقت النسخة التاسعة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” في الملعب الأولمبي أمام مدرجات خالية وذلك بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وشهد حفل الافتتاح عديد الفقرات من الفلكلور الياباني، إضافة إلى دخول الوفود المشاركة والتي شارك خلالها “206” دولة إضافة إلى “205” رياضياً من منتخب اللاجئين إلى جانب ليبيا التي تشارك في الألعاب بـ”4″ رياضيين وهم حسين قنبور في رياضة التجديف وعلي النائلي في لعبة الجودو وعدي حسونة في السباحة و هديل عبود في ألعاب القوى .

وكان من المنتظر أن تؤجل النسخة الحالية من الأولمبياد أو تلغى بشكل نهائي وذلك بعد عدد الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية خلال الفترة الحالية والتي وصلت إلى أكثر من “70” إصابة .

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