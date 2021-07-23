بهدف جادالله الأخضر يقترب من الرباعي والنصر خارج الحسابات

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نجح فريق الأخضر في تحقيق فوز ثمين على ضيفة النصر مساء اليوم الجمعة بنتيجة 1-0 بملعب شيخ الشهداء قربه من المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى وشهدت اندفاع بدني كبير وسجل الأخضر هدفه الوحيد في الدقيقة 89 بواسطة مهاجمه الشاب محمد جادالله .

هذا وأخرج حكم المباراة محمد الزروق محترف النصر السنغالي تالا نداي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 70 بعد مشادة مع أحد لاعبي الأخضر.

وبهذا الانتصار عزز أبناء البيضاء وصافتهم للمجموعة الأولى برصيد 51 نقطة وفقد الفحامة بشكل رسمي فرصة بلوغ رباعي التتويج بعد أن توقف رصيدهم عند 46 نقطة في المركز الرابع .