اخبار الرياضة

برشلونة يقدم صفقته الهولندية في الكامب نو

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم برشلونة نجمه الجديد الهولندي ممفيس ديباي لوسائل الاعلام في ملعب كامب نو وذلك عقب توقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2032 م.

وجاء تقديم اللاعب الهولندي الذي انضم إلى الفريق الكاتالوني خلال بطولة اليورو الماضية بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، وأعرب ممفيس ديباي خلال تقديمه عن رغبته بالتتويج بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة، كما أشار رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إلى أن ديباي يعد من اللاعبين البارزين في الكرة الأوروبية مشيداً بمستواه ورغبته في وضع إسمه مع قائمة النجوم .

وسيخوض برشلونة العديد من المباريات الودية التحضيرية لانطلاق الموسم الجديد الفترة المقبلة حيث من المنتظر أن يشارك ديباي في عدد منها وذلك لوضع الخطة الجديدة من المدرب رونالد كومان .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك