برشلونة يقدم صفقته الهولندية في الكامب نو

قدم برشلونة نجمه الجديد الهولندي ممفيس ديباي لوسائل الاعلام في ملعب كامب نو وذلك عقب توقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2032 م.

وجاء تقديم اللاعب الهولندي الذي انضم إلى الفريق الكاتالوني خلال بطولة اليورو الماضية بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، وأعرب ممفيس ديباي خلال تقديمه عن رغبته بالتتويج بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة، كما أشار رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إلى أن ديباي يعد من اللاعبين البارزين في الكرة الأوروبية مشيداً بمستواه ورغبته في وضع إسمه مع قائمة النجوم .

وسيخوض برشلونة العديد من المباريات الودية التحضيرية لانطلاق الموسم الجديد الفترة المقبلة حيث من المنتظر أن يشارك ديباي في عدد منها وذلك لوضع الخطة الجديدة من المدرب رونالد كومان .

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