الهلال يحافظ على آماله لبلوغ رباعي التتويج بالدوري الليبي الممتاز

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حافظ فريق الهلال اليوم الجمعة على آماله للتأهل إلى رباعي اللوائح بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق فوزًا هامًا على منافسه نجوم إجدابيا بثلاثية نظيفة على ملعب 10 يونيو، لحساب الجولة 21 من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف لاعبه محمد اشكربة في الدقيقة 22 وضاعف مصطفي التاجوري النتيجة في الدقيقة 57 ثم أكمل مجدي ارطيبة الثلاثية في الدقيقة 69 .

وشهدت المباراة إضاعة فيصل البدري لركلة جزاء لفريق الهلال في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد نجوم إجدابيا عند 10 نقاط ليهبط رسميًا لدوري الدرجة الثانية .