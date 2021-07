بعد تأجيل لعام.. افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 في ظروف استثنائية

افتُتِحت لأمس الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية 2020، التي تختلف كثيرا عن سابقاتها من الدورات.

وبعد تأجيل تاريخي من العام الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، رسميا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي عرفت شدا وجذبا بشأن إلغائها أو إقامتها.

ويجرى الأولمبياد في ظل إجراءات صحية صارمة وصلت إلى حد إقامة المنافسات دون حضور جماهيرها، وينصب التركيز بداية على الرياضيين الذين يبدؤون التنافس على الميداليات الملونة.

وفي حفل الافتتاح، خُصصت دقيقة صمت في ذكرى ضحايا جائحة فيروس كورونا. كما سُلط الضوء في الحفل على اضطرار الرياضيين للتدريب في العزلة التي فُرضت عليهم بسبب الوباء.

وسُمح لأقل من ألف شخص فقط بحضور الحفل الذي دشنه إمبراطور اليابان ناروهيتو. وقد حضر عدد قليل من زعماء العالم الحفل.

وبدأ استعراض البعثات الرياضية باليونان، واختتم بالدولة المضيفة اليابان، وارتدى كل أفراد البعثات المشاركين في الاستعراض كمامات.

ومع عام إضافي من التدريب، يتنافس أكثر من 11300 رياضي من 207 دول خلال الأسبوعين القادمين، سعيا للفوز بميداليات بذلوا جهدا شاقا للحصول عليها.

