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الجندوبي يضمن ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن التونسي محمد خليل الجندوبي لبلاده أولى ميداليات الألعاب الأولمبية، في نسختها الحالية، بعد تأهله إلى نهائي وزن تحت 58 كيلوجرامًا، في التايكواندو، بفوزه على الكوري الجنوبي جون جانغ، ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

واستطاع الجندوبي صاحب الـ 21 عامًا تجاوز منافسه الكوري الجنوبي في نصف النهائي بـ 25نقطةً مقابل 19؛ ليضمن العبور للدور النهائي.

وكان اللاعب التونسي قد تجاوز منافسه الروسي ميخائيل أرتامونوف في الدور الماضي؛ ليواصل مسيرته في التايكواندو، ضمن أولمبياد طوكيو .

وسيُواجه الجندوبي منافسه الإيطالي فيتو ديلاكويلا، الذي تجاوز الأرجنتيني لاوتارو غوزمان بفارق 19 نقطةً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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