السبيرز يمدّد عقد النجم الكوري “سون” لـ 4 مواسم

جدّد الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، عقده مع توتنهام هوتسبير، لأربعة مواسم إضافية ليواصل مسيرته مع السبيرز، لفترة إضافية.

وسيبقى سون مع الفريق اللندني لفترة جديدة تتواصل حتى 2025، ليواصل النجم الكوري مسيرته مع السبيرز والتي امتدت منذ 2015 عندما جاء من باير ليفركوزن الألماني.

وسجّل سون 107 أهداف مع توتنهام خلال 280 مباراة في السنوات الست الماضية التي دافع خلالها عن ألوان توتنهام.

ويعدّ اللاعب من أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى قائد الفريق هاري كين.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تكهّنت بإمكانية مغادرة سون هذا الصيف إلى مانشستر سيتي مقابل صفقة قياسية في البريمرليغ، تفوق 150 مليون يورو.

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