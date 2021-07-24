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ريال مدريد يُعلن إصابة بنزيما بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما، بفيروس كورونا، وذلك قبل التحاقه بتدريبات الفريق الملكي، التي يجريها هذه الفترة في العاصمة الإسبانية.

وبحسب البيان؛ فإن نتيجة الاختبارات التي أجراها المهاجم الفرنسي جاءت إيجابية، وذلك بعد التحاق اللاعب بتدريبات الفريق الذي سيقوده المدرب كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل.

وكان بنزيما قد نجح في تسجيل 30 هدفًا إضافةً إلى مساهمته في تسعة أهداف أخرى، الموسم الماضي، مع الفريق الملكي خلال 46 مباراةً بمختلف المسابقات.

وشارك بنزيما، هذا الصيف، مع منتخب “الديوك” في بطولة أمم أوروبا؛ إلا أن فرنسا لم تستطع عبور الدور ثمن النهائي، بعد السقوط المفاجئ أمام سويسرا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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