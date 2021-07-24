ريال مدريد يُعلن إصابة بنزيما بـ”كورونا”

أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما، بفيروس كورونا، وذلك قبل التحاقه بتدريبات الفريق الملكي، التي يجريها هذه الفترة في العاصمة الإسبانية.

وبحسب البيان؛ فإن نتيجة الاختبارات التي أجراها المهاجم الفرنسي جاءت إيجابية، وذلك بعد التحاق اللاعب بتدريبات الفريق الذي سيقوده المدرب كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل.

وكان بنزيما قد نجح في تسجيل 30 هدفًا إضافةً إلى مساهمته في تسعة أهداف أخرى، الموسم الماضي، مع الفريق الملكي خلال 46 مباراةً بمختلف المسابقات.

وشارك بنزيما، هذا الصيف، مع منتخب “الديوك” في بطولة أمم أوروبا؛ إلا أن فرنسا لم تستطع عبور الدور ثمن النهائي، بعد السقوط المفاجئ أمام سويسرا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية