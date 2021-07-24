سان جيرمان يُجدّد عقد مدربه بوكيتينو

مدّد باريس سان جيرمان عقد مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، لموسم إضافي، مع إمكانية التمديد لموسم آخر .

وجاء تمديد عقد المدرب الأرجنتيني مع وصيف الدوري الفرنسي، حتى صيف 2023، لتجدّد إدارة النادي الباريسي الثقة في المدرب، الذي انضمّ إلى قيادة الفريق خلفاً للألماني توماس توخيل في نوفمبر 2019.

وقاد بوكيتينو فريق العاصمة إلى لقب كأس فرنسا الموسم الماضي، إضافةً إلى وصافة الليغ آ .

وقال بوكيتينو إنه سعيدٌ بتكملة المشوار مع الفريق الباريسي، إضافةً إلى جهازه الفني، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يشعر بدعم الجمهور وإدارة النادي؛ من أجل العمل على تحقيق أهداف النادي.

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