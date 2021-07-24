التونسي الجندوبي يصنع الحدث في أولمبياد طوكيو ويهدي العرب أول ميدالية

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حصد، التونسي محمد خليل الجندوبي، أولى الميداليات العربية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات التايكواندو وزن 58 كلغ.

وخسر الجندوبي البالغ من العمر 19 عامًا أمام نظيره الإيطالي فيتو ديلا كويلا في المباراة النهائية للمنافسات بنتيجة 16-12.

وتفوق الجندوبي قبل خوض النهائي على الكوري جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا في وقت سابق اليوم.

وهذه أول ميدالية عربية في ألعاب طوكيو حتى الآن.

وكان الشاب التونسي قد تخطى في الدور ثمن النهائي الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف، بعد أن حسم المواجهة بنتيجة 25-18.

وفي الدور ربع النهائي، حقق الجندوبي الفوز على منافسه على الأثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32-9.