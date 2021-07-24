الاتحاد يهزم الأولمبي بثنائية ويضمن صدارة مجموعته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ضمن فريق الاتحاد التأهل لرباعي التتويج باللقب كأول المجموعة الثانية، وذلك بعد فوزه على ضيفه الـولمبي مساء اليوم السبت بنتيجة هدفين دون رد على أرضية ملعب طرابلس في ختام مباريات الجولة 21 من الدوري الليبي الممتاز لكرة .

تقدم الاتحاد بهدف “معاذ عيسي” في الدقيقه 54، وأضاف “يوسف كاره” في الدقيقة 88 بعد دخوله بديلا بثلاث دقائق .

وشهدت المباراة إضاعة الاتحاد ركلة جزاء أهدرها “محمد زعبية” في الدقيقة 58 .

وضمن الاتحاد قمة المجموعة الثانية ببلوغه 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الأهلي طرابلس في حين تجمد رصيد الأولمبي عند 30 نقطه في الترتيب الرابع .