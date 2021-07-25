الحفناوي يهدي تونس والعرب أول ذهبية في طوكيو

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أهدى السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي (18 عامًا) العرب أول ميدالية ذهبية حين توج ببطولة سباق 400 متر حرة سباحة، فجر اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو.

وحقق الحفناوي خلال السباق زمنًا قدره 3:43.36 دقائق، متفوقا على منافسيه الأسترالي جاك ماكلافلين والأميركي كيران سميث.

وبدأ السباح الشاب السباق في الحارة الأخيرة، لكنه تألق في الأمتار الأخيرة وتفوق على كل منافسيه.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لتونس والعرب بعد تتويج محمد خليل الجندوبي أمس السبت بفضية وزن 58 كلغ في لعبة التايكواندو.