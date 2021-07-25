218 تُحاوِر رئيس البعثة الليبية في طوكيو: “تطمينات ورسالة للجمهور”

انفردت 218 بحوار خاص مع علي صابر رئيس الوفد الليبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 حيث تحدث في البداية عن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها اللجنة المنظمة لحماية الرياضيين والمدربين والإداريين من خطر فيروس كورونا إذ تسجل القرية الأولمبية عدد كبيرا من الإصابات بشكل يومي.

وطمأن صابر الشارع الرياضي الليبي عن وضعية البعثة التي تتكون من 10 أفرد بين رياضيين ومدربين وإداريين قائلا أن الجميع في القرية الأولمبية ملتزم بشكل كامل.

وأضاف صابر من خلال تصريحاته أن المشاركة قد بدأت عن طريق الجداف الليبي حسين قنبور وتتواصل في السباحة مع ممثل ليبيا عدي حسونة وسيكون علي النائلي ممثلا لليبيا في رياضة الجودو بينما ستصل الرياضية الليبية هديل عبود إلى طوكيو في الساعات القادمة رفقة مدربها لتشارك في ألعاب القوى.

وطالب صابر الشارع الرياضي الليبي بدعم الرياضيين وحتى لو كانت النتائج دون المستوى المطلوب قائلا أن التتويج بالميداليات يحتاج للعمل والتخطيط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية