تونس تمنح العرب أول ميداليتين في طوكيو

تونس الخضراء تحافظ على سمعة الرياضة العربية في طوكيو وتبدأ في حصد الميداليات الأولمبية منذ الأيام الأولى، فالشعب التونسي والعربي كذلك استيقظ صباح اليوم على تتويج الشاب التونسي أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية في سباق 400 م سباحة حرة،

الشاب التونسي البالغ من العمر ثمانية عشر ربيعا فقط منح العرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو وكان قبلها بساعات قد أهدى البطل الأولمبي الشاب خليل الجندوبي بلاده ميدالية فضية في التايكواندو في وزن تحت 58 كيلوغراما

مع التتويجات كان هناك عدد من الخيبات في البعثة التونسية لعل أبرزها خروج أنس جابر من الدور الأول للأولمبياد على يد الإسبانية كارلا سواريز بعد أن فازت عليها بمجموعتين دون رد

كذلك خسرت البطلة الأولمبية إيناس بوبكري المتوجة في أولمبياد ريو دي جانيرو، أولى مبارياتها في طوكيو أمام الروسية لاريسا كوربي نيكوفا

تونس لن تتوقف هنا وستعى للمضي قدما وحصد المزيد من الميداليات في عدة ألعاب إذ تمتلك في صفوفها أبطالا قادرين على العودة بالذهب والفضة والبرونز من طوكيو

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