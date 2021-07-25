استعدادا للسوبر.. المصراتي يشارك في لقاء فيريريا الودي

شارك اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي مع فريقه سبورتينغ براغا في اللقاء الودي الذي جمعه مع فريق فيريريا استعدادا لمباراة السوبر

رفاق المصراتي حسموا اللقاء الودي بنتيجة هدفين لهدف، حيث شارك المعتصم أساسيا وتواجد داخل الملعب طيلة دقائق اللقاء.

ويستعد سبورتينغ براغا لمواجهة بطل الدوري سبورتينغ لشبونة يوم السبت المقبل في مباراة السوبر، إذ يسعى المصراتي لحصد لقب جديد في بداية الموسم.

يذكر أن المعتصم المصراتي يملك عروضا أخرى وما زالت المشاورات متواصلة مع إدارة براغا من أجل خروج اللاعب الليبي هذا الموسم.

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