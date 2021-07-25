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استعدادا للسوبر.. المصراتي يشارك في لقاء فيريريا الودي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي مع فريقه سبورتينغ براغا في اللقاء الودي الذي جمعه مع فريق فيريريا استعدادا لمباراة السوبر

رفاق المصراتي حسموا اللقاء الودي بنتيجة هدفين لهدف، حيث شارك المعتصم أساسيا وتواجد داخل الملعب طيلة دقائق اللقاء.

ويستعد سبورتينغ براغا لمواجهة بطل الدوري سبورتينغ لشبونة يوم السبت المقبل في مباراة السوبر، إذ يسعى المصراتي لحصد لقب جديد في بداية الموسم.

يذكر أن المعتصم المصراتي يملك عروضا أخرى وما زالت المشاورات متواصلة مع إدارة براغا من أجل خروج اللاعب الليبي هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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