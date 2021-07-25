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أولمبياد طوكيو.. الليبي عدي حسونة يأتي في المرتبة الأخيرة بمنافسات 200 سباحة حرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حل السباح الليبي عدي حسونة في الترتيب الأخير لسباق السباحة لمسافة 200 متر حرة ضمن منافسات اللعبة التي أقيمت اليوم الأحد في إطار أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الليبي حسين قنبور، قد اخفق في التأهل للمرحلة الثانية من منافسات سباق التجديف بأولمبياد طوكيو، بعد أن حل، السبت، رابعًا في سباق 2000 متر، وبزمن 7.57.88 دقيقة، وبفارق زمني قدره 23.74 ثانية.

وتتعلق آمال ليبيا برياضي الجودو علي عمر النائلي، والعدّاء محمد  الحريزي، والرياضية هديل عبود، لتحقيق نتيجة مشرفة تمسح خيبة الأمل التي رافقت كل المشاركات الليبية في الأولمبياد.

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أولمبياد طوكيو 2020

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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