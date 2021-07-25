أولمبياد طوكيو.. الذهبية الأولى للعرب والصين تواصل صدارتها

أخبار ليبيا 24 – رياضة

شهد اليوم الثالث من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 تفوقًا عربيًا بإمتياز، إذ حقق السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة ليضيف الذهبية الأولى للعرب في الأولمبياد والثانية بعد محمد خليل الجندوبي الذي أحرز الميدالية الفضية لتونس بالأمس.

وفي منافسات تنس الطاولة استطاعت المصرية دينا مشرف الوصول للدور الثاني بعد تفوقها على البولندية ناتاليا باتريكا بأربعة أشواط مقابل شوطين، وفي التنس الأرضي ودع كل من أنس جابر ومحمد صفوت المنافسات من الدور التمهيدي.

وفي الرماية استطاع الكويتي عبدالله الرشيدي احتلال المركز السادس في منافسات الإسكيت بعد إصابته 74 هدف من أصل 75، بينما حل المصري عزمي محيلبة المركز الثالث عشر برصيد 73 هدف، وتستكمل المنافسات غدًا (الإثنين).

وفي كرة القدم خسر المنتخب المصري مباراته أمام الأرجنتين بهدف نظيف، بينما ودع المنتخب السعودي التصفيات بشكل رسمي بعدما خسر أمام المانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتصدر الصين الترتيب العام للميداليات برصيد 11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات وفضية و 4برونزيات، وتأتي أمريكا في المركز الثاني برصيد 10 ميداليات، حققتهم عن طريق 4 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، ويأتي الاتحاد الروسي ثالثًا برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبية و4فضيات وبرونزيتين، بينما تحتل تونس المركز التاسع في الترتيب العام برصيد ذهبية وفضية.