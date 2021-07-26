منتخب الكرة الطائرة للناشئين يعود للتدريبات في مصراتة

بدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين تدريباته بقاعة نادي السويحلي ضمن المعسكر التدريبي الثاني بمدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع التدريبات التي يشرف عليها المدرب “رمزي أبو شعالة” مدير المنتخب الوطني للكرة الطائرة “خيري دوة” الذي رحب بعودة اللاعبين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما شدد على الجدية في التعامل مع الإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وسلامة أعضاء المنتخب الوطني من فيروس كورونا.

يشار إلى أن البطولة العربية لمنتخبات الناشئين ستقام بداية شهر أغسطس في تونس.

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