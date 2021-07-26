الأردن تحقق أول قلادة لها في أولمبياد طوكيو

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منح صالح الشرباتي، بلاده الاْردن اليوم الإثنين الميدالية الفضية في وزن 80 كيلو جرامًا في منافسات التايكوندو ضمن منافسات العاب دورة طوكيو الأولمبية.

وجاءت هذه النتيجة عقب خسارة الشرباتي في الدور النهائي، أمام البطل الروسي ماكسيم خرامتكوف ، بنتيجة 9-20.

وتعد هذه الميدالية هي الأولى للأردن في دورة طوكيو الأولمبية 2021 وتتميز مشاركة الأردن في أولمبياد طوكيو 2021 بوجود أكبر فريق يمثله أولمبيادًا بـ 14 لاعبًا ولاعبة يمثلون ٨ رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل الأردن في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.