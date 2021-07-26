بفوزه على دارنس.. الأخضر يضمن التأهل للدور الرباعي

ضَمَنَ فريق الأخضر تأهله للدور الرباعي عقب فوزه على حساب دارنس بهدفين دون مقابل لحساب الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

المباراة التي استضافها ملعب درنة البلدي شهدت تقدم الأخضر بهدف عكسي بينما أضاف عبدالرحمن العمامي الهدف الثاني.

وبهذا الفوز وصل الأخضر للنقطة الرابعة والخمسين ليتأهل للدور الرباعي بينما أنهى دارنس الدوري في المناطق الدافئة.

ويطمح الأخضر بقيادة المدرب التونسي سمير شمام للمنافسة على لقب الدوري في الدور الرباعي حيث تنطلق المنافسات في شهر أغسطس المقبل.

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