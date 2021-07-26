مخلوف والكوافي ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة العالم في السويد

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يشارك الحكمان الدوليان في رياضة القوة البدنية دكتور رفيق الكوافي ودكتور خالد مخلوف ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة العالم للقوة البدنية 2021 المقامة بالسويد نهاية شهر سبتمبر.

ويشارك الكوافي ومخلوف ضمن خمس حكام عرب في البطولة المزمع إقامتها في سبتمبر وهم الحكم الدولي المغربي حميد جمال، الحكم الدولي السوري زياد محمد حكم (تحت الاختبار في البطولة الفئة2) الفلسطيني فايق الأشرم.

وكان رفيق الكوافي تحصل في يونيو 2014 على الشارة الدولية للتحكيم في لعبة القوة البدنية وذلك بعد أن اجتاز الامتحان النظري الذي شارك فيه بجنوب أفريقيا بنسبة عالية، بالإضافة إلى تحصله على معدل مرتفع في التقييم العملي، وبحصوله على هذه الشارة يصبح أول حكم دولي ليبي في لعبة القوة البدنية.

فيما تحصل الحكم الدولي دكتور خالد عبدالسميع مخلوف في أكتوبر من العام 2018 خلال بطولة أفريقيا التي نظمتها المملكة المغربية شارة التحكيم الدولي في لعبة القوة البدنية، مايعد الثاني في ليبيا.

ومخلوف هو ابن بطل الملاكمة المعروف الراحل عبدالسميع مخلوف، وشقيق بطل العالم السابق في القوة البدنية ومؤسس اللعبة في ليبيا الراحل محمد عبدالسميع مخلوف، وشقيق مدرب منتخب ليبيا الحالي للقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام طارق عبدالسميع مخلوف.