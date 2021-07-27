اخبار الرياضة

المصري “عمر عصر” يتألّق في تنس الطاولة بطوكيو

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى مصر إلى رفع عدد ميدالياتها في الأولمبياد، بعدما نجح عمر عصر لاعب تنس الطاولة، في التأهل لثمن نهائي منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب في طوكيو.

وتمكن عمر عصر من تجاوز السويدي ماتياس فالك، في مباراة الدور الثالث، بنتيجة 4 – 3 في الأشواط، في مباراة استمرت لمدة ساعة وأربع دقائق.

بهذه النتيجة؛ أصبح عصر، المصري الأول الذي ينجح في التأهل للدور الـ 16 في تنس الطاولة.

يُذكر أن مصر تملك ميداليتيْن برونزيتيْن عن طريق لاعبي منتخب التايكوندو، هداية ملاك وسيف عيسى، وتشارك مصر ببعثة كبيرة تضمّ 137 رياضيًا ورياضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك