المصري “عمر عصر” يتألّق في تنس الطاولة بطوكيو

تسعى مصر إلى رفع عدد ميدالياتها في الأولمبياد، بعدما نجح عمر عصر لاعب تنس الطاولة، في التأهل لثمن نهائي منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب في طوكيو.

وتمكن عمر عصر من تجاوز السويدي ماتياس فالك، في مباراة الدور الثالث، بنتيجة 4 – 3 في الأشواط، في مباراة استمرت لمدة ساعة وأربع دقائق.

بهذه النتيجة؛ أصبح عصر، المصري الأول الذي ينجح في التأهل للدور الـ 16 في تنس الطاولة.

يُذكر أن مصر تملك ميداليتيْن برونزيتيْن عن طريق لاعبي منتخب التايكوندو، هداية ملاك وسيف عيسى، وتشارك مصر ببعثة كبيرة تضمّ 137 رياضيًا ورياضية.

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