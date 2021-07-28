بعد خسارته أمام الخليج .. النادي الأهلي بنغازي يقيل مدربه ويتعاقد مع طاقم جديد

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أسندت إدارة النادي الأهلي بنغازي برئاسة خالد السعيطي مهمة تدريب الفريق الأول لمرة القدم للمدرب ناصر الحضيري خلفا للمدرب الصربي ميودراغ الذي قرر النادي إقالته لسوء النتائج .

الحضيري سيقود دفة المشوار الطويل خلال رباعي التتويج باللقب

وسيواجه النادي الأهلي مضيفه الاتحاد في الأول من الشهر المقبل على ملعب مصراتة لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة .

وفِي ذات السياق، كلفت إدارة النادي الأهلي طاقم فني جديد سيرافق المدرب “ناصر الحضيري” في رحلة البحث عن اللقب متكون من “ونيس خير” مساعد أول، والتونسي “أنيس الباز” مساعد ثاني، و “أحمد العماري” مدرباً للحراس .

وقرر النادي الأهلي إيقاف مرتبات لاعبي فريق الكرة حتى إشعار أخر، إضافة الى خصم قيمة شهر من كل لاعب على خليفة النتائج السلبيه التي رافقت في الجولات الأخيرة وتسببت في خسارة الترتيب الأول .

وخسر الأهلي بنغازي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز أمام خليج سرت على ملعب شهداء بنينا بنتيجة 1-3 .