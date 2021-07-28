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مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع فاران

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر يونايتد عن توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد يقضي بالتعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لمدة أربعة مواسم.

وكشف “الشياطين الحمر”، في بيانٍ رسميّ، أن شروط انضمام فاران إلى ملعب أولد ترافورد؛ اقتربت من الانتهاء، وينتظرها إجراء المدافع الفرنسي، الفحص الطبي، إضافةً إلى وضع اللمسات النهائية؛ تمهيدًا لانتقال اللاعب رسميًا إلى الفريق.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن الصفقة يمكن أن تصل إلى قرابة 50 مليون يورو، موضحةً أن المدافع الفرنسي سيَتقاضى 12 مليون يورو في الموسم.

وتوّج فاران بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الريال، إضافةً إلى ألقاب محلية وقارية عدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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