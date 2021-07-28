مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع فاران

أعلن مانشستر يونايتد عن توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد يقضي بالتعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لمدة أربعة مواسم.

وكشف “الشياطين الحمر”، في بيانٍ رسميّ، أن شروط انضمام فاران إلى ملعب أولد ترافورد؛ اقتربت من الانتهاء، وينتظرها إجراء المدافع الفرنسي، الفحص الطبي، إضافةً إلى وضع اللمسات النهائية؛ تمهيدًا لانتقال اللاعب رسميًا إلى الفريق.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن الصفقة يمكن أن تصل إلى قرابة 50 مليون يورو، موضحةً أن المدافع الفرنسي سيَتقاضى 12 مليون يورو في الموسم.

وتوّج فاران بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الريال، إضافةً إلى ألقاب محلية وقارية عدة.

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