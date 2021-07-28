“سلة أمريكا” تُصحّح مسارها باكتساح إيران في أولمبياد طوكيو

عادت أمريكا لتصحيح مسارها بعد خسارتها أمام فرنسا في مسابقة كرة السلة، ضمن أولمبياد طوكيو، وذلك بفوزها الساحق على إيران بـ 120 نقطة مقابل 66 نقطة.

واستطاع منتخب الولايات المتحدة التقدم خلال الربع الأول بـ 60 نقطة مقابل 30، وسجّل ليلارد لاعب فريق بورتلاند تريل بليزرز 21 نقطة؛ ليُساهم في تفوق بلاده الكاسح بفارق وصل إلى 54 نقطة .

وتطمح الولايات المتحدة في حصد الميدالية الذهبية في كرة السلة ضمن الأولمبياد، للمرة الرابعة على التوالي، كما تسعى لمحو الخسارة المفاجئة أمام فرنسا، والتي تعدّ الأولى منذ 2004.

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