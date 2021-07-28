لجنة المسابقات تحدّد موعد وملاعب منافسات الرباعي

تقرير 218

أيامٌ فقط تفصلنا عن انطلاق الدور الرباعي والمنافسة ستكون على أشدها في رباعي التتويج، فكل فريق يسعى لخطف اللقب الغالي.

وفي سياق متصل، حددت لجنة المسابقات؛ الأول من أغسطس موعدًا للنصف النهائي حيث سيَستقبل الاتحاد نظيره الأهلي بنغازي في ملعب مصراتة، بينما سيحلّ الأهلي طرابلس ضيفًا على الأخضر في ملعب شهداء بنينا.

الاتحاد يعدّ من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ولكن المفاجأة التي حدثت في الجولة الأخيرة؛ قلبت الموازين إذ إن مواجهة الأهلي بنغازي في هذا الوقت ستكون قوية على الفريقيْن، ولكن الأهلي والاتحاد حضّرا جيدًا لهذه المباراة التي تعتبر قمةً كرويةً.

في بنغازي ستكون المباراة قويةً بين طموح الأخضر الذي بدأ مستقرًا هذا الموسم، ويسعى للفوز بلقبه الأول محليًا، وخبرة الاهلي طرابلس في الأدوار النهائية، والذي يبحث، بدوره، عن التتويج باللقب، إذ يملك الأهلي زادًا بشريًا ثريًا قادرًا على مواصلة المشوار.

رباعي؛ سيخطف الأنظار نظرًا لقيمة الرهان، فالبطل سيُتوّج بهذه النسخة الاستثنائية من الدوري الممتاز، وسيتأهّل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل.

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